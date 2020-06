Area industriale nel degrado, Cna: “Impossibile pensare di attrarre investitori”

Gela. “Gli impegni assunti in campagna elettorale vanno rispettati”. I vertici provinciali Cna hanno ufficialmente scritto all’amministrazione comunale. “Gli imprenditori insediati nell’area industriale ormai vivono uno stato di sostanziale sconforto e rassegnazione – dicono i vertici Cna – dettato proprio dal reiterato mancato mantenimento degli impegni assunti circa un vero, quanto indispensabile, intervento nell’area finalizzato a garantire un ripristino delle condizioni minime di vivibilità”. L’area ex Asi si è trasformata in terra di nessuno. Strade in condizioni pessime, discariche abusive e infrastrutture che mancano. I vertici della Confederazione parlano di “degrado” e “abbandono”. “Il manto stradale è ormai un vero e proprio percorso ad ostacoli, per alcuni mezzi diventa una vera e propria gimkana quotidiana indispensabile per evitare danni. I giunti di dilatazione di via Giovanni Falcone, ma anche in altre arterie, sono praticamente inesistenti. E’ inoltre sotto gli occhi di tutti come, anche per scarso senso di civiltà, in alcuni tratti ci si trovi ormai in una situazione permanente di discarica a cielo aperto. E non si può non ricordare – continuano – come assolutamente inadeguata risulti essere la segnaletica stradale sia in entrata che in uscita. Un’area industriale è cartina di tornasole dello stato delle imprese di un territorio, di una città. Un biglietto da visita per ogni singola azienda insediata nell’area che subisce una continua mortificazione”.