Area vincolata, respinto ricorso proprietario: “Revisione prg legittima”

Per i giudici del Tar, però, “la natura conformativa del vincolo esclude la necessità di particolari motivazioni in ordine alla sua apposizione. Deve, infine, rigettarsi il motivo di ricorso con cui si lamenta la carente e insufficiente motivazione in ordine alla reiterazione dei vincoli, giacché la destinazione a viabilità prescrittiva non costituisce una mera reiterazione dei precedenti vincoli, ma unitamente alla motivazione ut supra delineata, manifesta la sussistenza di un attuale e persistente interesse pubblico alla corretta regolazione della viabilità. Interesse pubblico non coincidente con il precedente vincolo a parcheggio pubblico, ma funzionale ad assicurare gli standard della zona così come diversamente tipizzata come B6.8”.