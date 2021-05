“Aree incolte e amianto”, allarme Trainito: “A Manfria troppi incendi, si intervenga”

Gela. Non sono solo le aree rurali e quelle incolte, all’interno del perimetro urbano, a bruciare. Roghi, già da diversi giorni, si registrano tra le strade di Manfria e con l’inizio vero e proprio della stagione estiva, la situazione potrebbe sfuggire di mano. A segnalare la necessità di interventi per ripulire le aree incolte della zona balneare e bonificare le troppe discariche a cielo aperto, è il presidente della commissione consiliare sanità e ambiente Rosario Trainito. “In vista dell’estate, la zona balneare di Manfria non è ancora stata pulita. Ogni giorno, i vigili del fuoco sono costretti a spegnere roghi attivi, lungo tutta la zona di Piana Marina. La cosa più grave è che in via Delle Arachidi, proprio a ridosso della spiaggia, a bruciare non è stata soltanto l’erba ma anche diversi serbatoi in amianto. Sì, proprio amianto dannoso per la salute, cancerogeno e altamente impattante per l’ambiente. Causa tumori ai polmoni e in altre parti del corpo. Non è possibile – dice Trainito – continuare a lasciare che tutto bruci senza freno. Che si faccia rispettare l’ordinanza del sindaco”.