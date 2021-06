Gela. Con le temperature elevate delle scorse ore, gli incendi si sono susseguiti. Vi abbiamo riferito delle fiamme che hanno avvolto Montelungo, a ridosso di alcune abitazioni. Nel pomeriggio, invece, le fiamme si sono alzate in via Butera. Anche in questo caso, si sono propage in un’area incolta, a ridosso di un tratto di strada.