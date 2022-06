Aree incolte, proprietari non intervengono: pulizia affidata ad una società esterna

Mentre Italia Viva e l’assessore Malluzzo, di fatto, sembrano uscire di scena, il settore ambiente dispone interventi in quelle aree che rischiano di diventare ancora più pericolose, anche per la presenza di insetti e non solo. Probabilmente, in base a quello che prevede la normativa in materia, sarà successivamente il Comune a rivalersi sui privati che non abbiano dato esecuzione alle ordinanze per ripulire le aree. La stessa municipalizzata Ghelas, con un personale ridotto ai minimi, non può assicurare una piena copertura per gli interventi di pulizia di aree incolte.