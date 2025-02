“Aree industriali? Era una convention FI”, Lorefice: “Nessun garbo istituzionale da Tamajo”

Gela. Un workshop sulle aree industriali “trasformato in una convention di Forza Italia”. Il senatore M5s Pietro Lorefice va dritto al punto richiamando l’appuntamento di ieri, a Caltanissetta, che in presenza dell’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo era stato indetto per tracciare le potenziali opzioni di rilancio delle aree industriali dell’isola. Tamajo è stato accolto dai suoi sostenitori e dai dirigenti di Forza Italia, compresi quelli gelesi. Il senatore era presente all’iniziativa. “Avrei voluto esporre il mio punto di vista ma non me ne hanno dato la possibilità – spiega – l’assessore Tamajo dimostra totale assenza di garbo istituzionale. Sembrava un evento di partito e non un’iniziativa per definire proposte sulle aree industriali. Non a caso, la parola è stata data solo all’onorevole Mancuso di Forza Italia”. Lorefice, in più occasioni, anche ufficiali, ha lamentato i tanti ritardi e le manchevolezze della Regione e del governo nazionale rispetto all’accordo di programma per l’area di crisi. Ancora oggi si attende il rinnovo dell’accordo di programma, con un fondo da circa ventuno milioni di euro per gli investimenti sul territorio. “È un tema che non è stato neanche accennato”, precisa il senatore.