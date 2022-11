Aree raffineria, al ministero riprende conferenza servizi per messa in sicurezza e bonifica

Gela. Raffineria, attraverso la società specializzata Eni Rewind, ha risposto alle osservazioni preliminari avanzate in apertura della conferenza di servizi ministeriale, avviata per il progetto di messa in sicurezza operativa dei terreni insaturi dell’area industriale della multinazionale. Nelle integrazioni inoltrate anche al Ministero della transizione ecologica, i tecnici di Eni Rewind hanno dato risposta alle osservazioni poste dagli enti che valuteranno il progetto. Viene confermato che gli interventi di messa in sicurezza operativa saranno condotti nelle aree ancora attive e finalizzate al processo produttivo, come quelle che ospitano “uffici e magazzini” e “impianti e serbatoi”. La bonifica, invece, si concentrerà nelle “aree non produttive”. L’unica eccezione riguarderà un punto del sito produttivo, che pur rientrando nel blocco di “uffici e magazzini” è risultato “contaminato da mercurio” e quindi si prevedono attività di bonifica. Si effettuerà lo scavo e il terreno contaminato sarà smaltito in un impianto esterno.