Aree vincolate, nuove nomine nella commissione Sic-Zps: scelti due docenti universitari

Gela. La commissione comunale Sic-Zps, dopo alcuni anni di totale stasi, è stata riattivata negli scorsi mesi. Due riunioni si sono tenute ad aprile, tutte incentrate sulla vicenda dei vincoli e delle autorizzazioni per i progetti che ricadono in zone protette. E’ uno snodo fondamentale, anche per l’amministrazione comunale che punta sui progetti e sui fondi anche del Pnrr e delle Zes. La riattivazione della commissione è stata voluta dal dirigente Emanuele Tuccio, che sta prendendo parte alle attività e ha proposto un proprio modello di gestione delle procedure per le autorizzazioni. Arrivare ad un’intesa complessiva, per evitare conflitti istituzionali tra gli enti competenti, è la premessa dell’attività che si vuole portare avanti. Già da tempo, seppur con posizioni non del tutto conformi, va avanti il dialogo tra Palazzo di Città e la Riserva Biviere. Emilio Giudice, direttore della Riserva, proprio ad aprile ha avuto un lungo confronto con la commissione, con l’amministrazione comunale e con i tecnici. Da anni chiede la piena attuazione dei protocolli e di strumenti normativi come il piano di gestione e quello di risanamento. Dopo le due riunioni, l’attività della commissione si è fermata, in attesa che il sindaco Lucio Greco procedesse ad autorizzare integrazioni nelle nomine e la sostituzione del docente universitario Federico Vagliasindi, che aveva fatto sapere di rinunciare all’incarico. Il dirigente Tuccio ha chiesto che si procedesse alle nuove nomine e così Greco ha individuato due docenti dell’Università di Catania, Marisa Meli (direttore del centro studi interdipartimentale territorio sviluppo ambiente e principale investigator nel progetto sulla transizione energetica) e Daniele La Rosa (associato di tecnica e pianificazione urbanistica del dipartimento di ingegneria civile ed architettura dell’università etnea). Inoltre, entra a far parte della commissione l’architetto Rossella Pisano, esperta in gestione di pratiche ambientali. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco.