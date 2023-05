“Argo-Cassiopea”, autorizzati interventi in mare anche per la demolizione della trave-tubo

Gela. I lavori del progetto “Argo-Cassiopea” sono partiti da qualche tempo, per un investimento che è il più consistente dell’intero protocollo d’intesa del 2014. Entro l’anno, Enimed prevede di completare gli interventi anche per collocare la pipeline principale che collegherà i giacimenti di gas a mare con la base a terra. In queste settimane, sono invece previste attività specialistiche, per il ripristino di “pali e pulvini” e inoltre per la “demolizione della trave-tubo”. Si tratta di interventi da effettuare nell’area a mare. La capitaneria di porto ha autorizzato la società che se ne occuperà.