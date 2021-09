Argo-Cassiopea, chiuso iter: “Rispettate norme Ue, città centrale a livello nazionale”

Ad occuparsi dell’istruttoria tecnica è stato il dirigente Emanuele Tuccio. “Tengo a precisare che le carte sono pervenute tra febbraio e marzo e abbiamo subito avviato tutte le attività – dice – c’erano integrazioni che Eni doveva fare e qualche giorno fa hanno completato con la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Il parere della Riserva Biviere andava acquisito e ringrazio Emilio Giudice per il lavoro svolto. Un provvedimento di questo tipo segue la scia del rispetto dei parametri ambientali ma anche dello sviluppo economico del territorio. Sono fattori che devono integrarsi, in un territorio che per decenni ha subito danni enormi. Anche il Pnrr parla chiaro”. La base gas del progetto “Argo-Cassiopea” è l’investimento più consistente del protocollo di intesa del 2014 e in più occasioni i sindacati hanno chiesto di accelerare per evitare di perdere lavori e progetti, strategici non solo sul versante del gas ma anche in termini di occupazione.