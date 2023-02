“Argo-Cassiopea”, Comune escluso da royalties: mozione, “tavolo con la Regione”

Gela. Il tema delle royalties estrattive è all’ordine del giorno a seguito di quanto disposto dall’Ars, per un primo sostegno alle finanze del Comune in piena crisi. Però, ci sono altre royalties che invece sfuggono e sono decisamente lontane. Si tratta di quelle previste per il maxi progetto sul gas dei giacimenti “Argo-Cassiopea” di Eni. I primi lavori nei cantieri sono partiti e l’investimento si preannuncia strategico per gli approvvigionamenti nazionali. La normativa in materia, però, prevede introiti solo per lo Stato (55 per cento) e per la Regione (45 per cento). Il Comune è invece del tutto escluso nonostante il progetto ricada per intero sul territorio e lungo la costa locale. E’ un tema che già lo scorso anno l’amministrazione comunale iniziò a valutare, con indicazioni giunte dall’ex assessore Terenziano Di Stefano che coinvolse anche il sindaco Lucio Greco. Il primo cittadino approcciò la questione pure in fase di campagna elettorale per le regionali, appoggiando Schifani. Poi, è andata in sordina. Ora, se ne riparla e il gruppo consiliare di “Una Buona Idea”, con Davide Sincero e Rosario Faraci, ha predisposto una mozione. Si chiede all’amministrazione comunale di attivare un tavolo con l’assessorato regionale all’energia, coinvolgendo quello comunale allo sviluppo economico, il presidente del consiglio e la commissione consiliare sviluppo economico. Per i civici, la città non può rimanere a mani vuote, “schiacciata” tra lo Stato e la Regione. Nella mozione che sarà trattata dall’assise civica si fa riferimento ad “una misura compensativa denominata “Misure di compensazione ambientale per la transizione energetica, lo sviluppo economico e il ripopolamento del territorio gelese”. Sarebbero somme consistenti per la casse del municipio, probabilmente superiori a quelle attualmente ottenute per le attività estrattive e che la Regione ha deciso vengano svincolate almeno fino al prossimo anno.