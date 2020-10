“Argo-Cassiopea”, concluso confronto rsu Enimed: “Senza risposte sarà mobilitazione”

Gela. “La preoccupazione è tanta”, commentano così i segretari provinciali di Filctem, Femca e Uiltec, a conclusione del confronto avuto con tutte le rsu Enimed dei siti siciliani. In collegamento, per evitare eccessivi assembramenti, c’erano i rappresentanti sindacali del sito locale, ma anche di Ragusa, Bronte e Gagliano. I dipendenti dei siti Enimed attendono che l’azienda rilasci un preciso cronoprogramma, a cominciare dai lavori della base gas del progetto “Argo-Cassiopea”. Un investimento che i sindacati giudicano strategico e che se saltasse potrebbe mettere in ulteriore difficoltà il sistema produttivo sul territorio, ma non solo. “Attendiamo che entro i prossimi giorni l’azienda fornisca riscontri precisi – dicono i segretari Gaetano Catania, Francesco Emiliani e Maurizio Castania – in caso contrario, abbiamo già pianificato le assemblee dei lavoratori Enimed e le prime iniziative. Rimane attivo il canale con la politica locale, con il sindaco Lucio Greco e con il consiglio comunale. Vogliamo condividere la preoccupazione di un intero territorio”. La scorsa settimana, su indicazione del sindacato locale, sono state le segreterie nazionali a chiedere ai manager Eni di dare indicazioni sugli investimenti previsti per il progetto Gela. “Attenderemo, al massimo, fino al prossimo 23 ottobre – aggiungono i segretari – senza risposte, agiremo di conseguenza. Purtroppo, non siamo nelle condizioni di poter attendere ancora”. I timori non riguardano solo “Argo-Cassiopea”, ma più in generale la produzione che è scesa, aprendo scenari, per i sindacati allarmanti. Probabilmente, nel caso di un’eventuale mobilitazione, verrà chiesta la partecipazione attiva anche dei sindaci di Ragusa, Bronte e Gagliano, altri siti Enimed che risentono del calo.