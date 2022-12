“Argo-Cassiopea doveva partire già due anni fa”, Catania: “Eni torni ad assumere sul territorio”

Gela. Il territorio si rilancia solo con gli investimenti e anche Eni deve fare la propria parte, anche oltre la riconversione green in atto. Il segretario provinciale della Filctem-Cgil Gaetano Catania questa mattina ha esposto la sua relazione nel corso del congresso provinciale della sigla che copre il settore industria. “Ci hanno criticato per le scelte sulla riconversione ma oggi, con una città che era già ostile e con quello che sta accadendo nel mondo, possiamo dire di essere stati lungimiranti”, ha spiegato Catania. Però, il protocollo del 2014 e gli accordi successivi prevedono interventi per nuove attività ed investimenti, oltre al capitolo bonifiche. “Argo-Cassiopea”, maxi progetto per il gas, è un crocevia ma non è risolutivo. “Doveva essere definito già nel 2017 e partire nel 2020 – ha precisato Catania – ora, ci viene riferito che partirà a pieno regime nel 2024. Fino a quando non vedrò partire i lavori non sarò sereno”. Per Catania, però, i ritardi sono da addebitare anche ad “un Comune asservito a qualche pseudo ambientalista che forse vuole qualcosa per sé, almeno a livello ambientale”. Il lato oscuro di ciò che non gira come dovrebbe si muove proprio intorno ad una politica ritenuta “miope”.