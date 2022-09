“Argo-Cassiopea e termovalorizzatore”, Schifani: “Benefici come in Basilicata”

Schifani è poi entrato in teatro, dove lo attendevano esponenti di centrodestra e sostenitori. Orario e l’inizio settimana non hanno favorito il pienone, ma l’ex presidente del Senato si è sbilanciato anche sul tema rifiuti. “La norma Gualtieri per il termovalorizzatore a Roma va applicata anche in Sicilia per due impianti, uno per la Sicilia orientale e un altro per quella occidentale. Ormai, la scienza esclude ricadute ambientali e solo con questi impianti si può integrare una differenziata che non è ancora decollata. Non possiamo puntare sul turismo e avere i cassonetti pieni”. L’amministrazione comunale era presente in toto, dal sindaco agli assessori che appoggiano la coalizione di centrodestra in vista delle regionali. Il primo cittadino ha voluto fortemente l’intervento di Schifani in città, quasi ad anticipare forse una scelta di campo.