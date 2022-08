“Argo-Cassiopea”, Enimed all’Autorità portuale: “Concessione demaniale per 12 anni”

Gela. In settimana, potrebbe arrivare l’ultima autorizzazione comunale per le opere a terra del progetto “Argo-Cassiopea”, l’investimento di Eni sul gas che impegna la parte più consistente dei fondi del protocollo di intesa del 2014. Il dirigente Emanuele Tuccio e i tecnici sono al lavoro per limare gli ultimi aspetti e rilasciare l’autorizzazione. Enimed, che coordina l’intero progetto, ha intanto proceduto a presentare istanza all’Autorità portuale della Sicilia occidentale, che ora è subentrata per la gestione dei procedimenti in atto. L’azienda ha avanzato richiesta per ottenere la concessione demaniale marittima nelle aree del progetto “Argo-Cassiopea”. Dodici anni, è questo il periodo indicato nella richiesta inoltrata dai manager della società di Eni che si occupa del settore up stream. “Per il trasporto mediante una condotta sottomarina del gas proveniente dai campi offshore alla centrale di trattamento onshore ubicata all’interno del sito multisocietario di Gela, previa realizzazione delle opere prodromiche allo stesso”, si legge nell’avviso dell’Autorità portuale, presieduta da Pasqualino Monti. Entro i prossimi trenta giorni potranno essere presentate eventuali osservazioni, da chi ne abbia interesse.