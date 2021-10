“Argo-Cassiopea centrale”, Castania all’esecutivo Uil: “Progetto su gas assicura lavoro”

Gela. E’ stata ribadito, anche davanti ai vertici siciliani della Uil. “Il progetto “Argo-Cassiopea” di Eni è fondamentale per le sorti economiche e per lo sviluppo del territorio”. L’ha spiegato Maurizio Castania, segretario provinciale Uiltec e tra i responsabili della Uil area vasta Palermo-Siracusa-Ragusa-Gela, intervenendo all’esecutivo confederale del sindacato. “L’avvio e la realizzazione del progetto Enimed “Argo-Cassiopea” sono cruciali per assicurare sviluppo e lavoro al nostro territorio, assicurare il rilancio produttivo del settore in Sicilia e affrontare i nodi degli approvvigionamenti di gas nel paese. Uil e Uiltec – ha detto Castania – sono impegnate nel confronto costante con azienda e istituzioni politiche. Collaborazione e sinergia devono essere punti di riferimento per tutti nel fondamentale percorso verso la transizione energetica, il cambiamento, il rilancio”. Il sindacalista, davanti al segretario generale Claudio Barone e alla segretaria regionale organizzativa con delega all’Area Vasta, Luisella Lionti, ha confermato i contatti e le interlocuzioni con l’amministrazione comunale. “Non entriamo nel merito delle prescrizioni richieste a Enimed ma sia chiaro – ha proseguito – che riteniamo irrinunciabile la costruzione della centrale a gas nell’area della Raffineria, per un investimento di circa 700 milioni di euro e tre anni di lavoro. Un’autentica boccata di ossigeno per i comparti edili, metalmeccanici ed elettrostrumentali, a Gela ma non solo. Nessuno, inoltre, può sottovalutare quanto “Argo-Cassiopea” possa contribuire alla stabilizzazione territoriale del comparto garantendo lavoratrici e lavoratori, anche dell’indotto”.