“Argo-Cassiopea”, lavori edili partiti: sindacati, “tempi precisi su tutte le fasi”

Gela. I primi lavori di edilizia sono partiti, essendo comunque preliminari ai cantieri veri e propri del progetto “Argo-Cassiopea”, che concentra la parte più consistente degli investimenti di Eni, sintetizzati nel protocollo di intesa del 2014. Ad inizio settimana, i segretari di Filctem, Femca e Uiltec hanno avuto un confronto, decidendo che si rivolgeranno ancora una volta all’azienda. “Vogliamo porre alcune domande sui tempi della cantieristica e di tutte le fasi – dice il segretario provinciale della Femca-Cisl Francesco Emiliani – i lavori edili sono partiti, però vorremmo chiedere all’azienda quali tempi si prevedono per le fasi successive”. I sindacati hanno seguito il lungo percorso, che tra autorizzazioni, tavoli tecnici, incontri istituzionali e l’incognita della pandemia, da qualche settimana ha portato al primo varo, che dovrebbe essere seguito dai lavori più consistenti per la base gas, affidata interamente ad Enimed. A questo punto, un nuovo incontro tra sindacati e azienda potrebbe essere fissato, anche prima della pausa festiva. Le segreterie sindacali, allo stesso tempo, sono state impegnate a valutare i contenuti dell’autorizzazione (l’ultima di una lunga serie), rilasciata dal Comune. L’attenzione di Emiliani e dei segretari di Filctem (Gaetano Catania) e Uiltec (Maurizio Castania), si è concentrata prevalentemente sulle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo. I sindacati hanno anche incontrato il sindaco Lucio Greco, l’assessore Terenziano Di Stefano e il dirigente Emanuele Tuccio, che materialmente ha redatto l’atto, riprendendo le prescrizioni indicate nel parere rilasciato dalla Riserva Biviere. Dopo quell’incontro, i segretari hanno preso atto delle disposizioni e del fatto che comunque non dovrebbero quasi per nulla incidere sull’effettivo prosieguo delle attività. Non è da escludere, però, che anche il tavolo istituzionale, a Palazzo di Città, possa riprendere.