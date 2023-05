“Argo-Cassiopea”, ministero autorizza proroga Via/Aia: per il progetto validità fino al 2027

Gela. Il Ministero dell’ambiente, attraverso la direzione generale valutazioni ambientali, con l’assenso della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del dicastero della cultura, ha concluso un passaggio burocratico essenziale per Enimed negli equilibri dell’investimento “Argo-Cassiopea”. E’ stata disposta la proroga della validità del decreto Via/Aia, che era stato inizialmente rilasciato nella prima fase autorizzativa del progetto per il gas. I cantieri nel sito locale sono partiti da qualche mese. Il progetto sui giacimenti a mare è uno degli obiettivi strategici della multinazionale. La proroga appena autorizzata fa sì che il decreto abbia validità per i prossimi quattro anni, fino al maggio 2027. La scadenza era imminente, fissata la prossima settimana, il 26 maggio. A livello ministeriale, si conferma la compatibilità ambientale del progetto, che comunque dovrà osservare precise condizioni, proprio rispetto alla prevenzione nelle aree vincolate. A breve, dovrebbe partire il tavolo per l’attuazione delle prescrizioni, come ha spiegato il dirigente comunale Antonino Collura. Nelle autorizzazioni comunali sono indicati diversi impegni da osservare, anzitutto di salvaguardia ambientale. Per avere la proroga del decreto, la multinazionale ha trasmesso integrazioni che sono state accolte.