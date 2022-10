“Argo-Cassiopea”, ok giunta ad atto Greco: “Forniture gratuite gas a famiglie e imprese”

Gela. Forniture gratuite di gas, “mediante il rimborso della componente energia del prezzo”, per le abitazioni private e per le attività commerciali e le piccole imprese, con volumi di affari non superiori ai 100 mila euro. E’ questo l’obiettivo, ora messo nero su bianco, che l’amministrazione comunale cercherà di raggiungere in un eventuale tavolo di confronto con Eni e con la Regione. Una misura compensativa che si lega al progetto “Argo-Cassiopea”, autorizzato dal Comune e che consentirà ad Enimed di avviare lavori per giacimenti a mare, ormai considerati fondamentali per le forniture nazionali. La giunta ha approvato la proposta preparata dal sindaco Lucio Greco. Il capitolo compensazioni non è mai stato chiuso. La crisi energetica e una flessione economica costante hanno spinto il sindaco a formulare un piano che dovrebbe essere la base di una trattativa da aprire con Enimed e con le istituzioni competenti. Il modello a cui si guarda, seppur in piccolo, è quello avviato in Basilicata, altra terra di estrazioni e che usufruisce di compensazioni ambientali ed economiche proprio dalle corporation del settore. Nel provvedimento varato dalla giunta si indicano precisi presupposti, sia sociali che economici, tutti collegati alla necessità di avere ritorni ulteriori dagli investimenti di Eni sul territorio e sulla costa locale. Richieste che non escludono, inoltre, il confronto sulle royalties.