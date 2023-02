“Argo-Cassiopea”, passa mozione su royalties: Greco e civici, “vanno riconosciute al Comune”

Gela. I civici di “Una Buona Idea” e l’amministrazione comunale, nonostante la netta separazione politica degli scorsi mesi, trovano però un punto d’incontro, almeno sulle royalties del progetto “Argo-Cassiopea”. In serata, è stata approvata con quattordici voti favorevoli (tutti quelli dei presenti in aula consiliare) la mozione presentata dai consiglieri civici Davide Sincero e Rosario Faraci. Il gruppo, come aveva già fatto l’ex assessore di riferimento Terenziano Di Stefano, hanno chiesto all’amministrazione di impegnarsi in una “battaglia” affinché al Comune vengano riconosciute le royalties per l’estrazione del gas. “Argo-Cassiopea” è un investimento tra i più importanti in Italia, proprio per individuare fonti alternative per l’estrazione del gas. Le royalties di Enimed però andranno solo allo Stato e alla Regione. Il Comune, sul cui territorio ricade l’intero progetto, è escluso dalla normativa. A supporto della richiesta di “Una Buona Idea” si è espressa la grillina Virginia Farruggia. Ha ricordato che un’iniziativa in tal senso è stata avviata all’Ars dal gruppo parlamentare pentastellato, a partire dal vicepresidente dell’Assemblea regionale Nuccio Di Paola.