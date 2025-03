“Argo-Cassiopea”, per royalties capitolo vincolato: “Fino a verifica sulle dodici miglia”

Gela. Sono risorse molto importanti, soprattutto per un Comune in pieno dissesto finanziario e in fase di definizione del bilancio stabilmente riequilibrato. Nelle casse municipali, infatti, sono previste le royalties dalla produzione dei giacimenti in mare “Argo-Cassiopea”, investimento di Enimed che si pone tra i principali per il gas, a livello nazionale. La Regione, lo scorso anno con un proprio decreto, ha delineato le quote che spettano ai tre Comuni costieri. Il 47,53 per cento è quanto viene assegnato a Gela mentre il 46,91 per cento è destinato a Licata e infine il 5,56 per cento a Butera (l’amministrazione buterese ha impugnato rivolgendosi al Tar). L’assessorato regionale dell’energia ha appena autorizzato l’attivazione dei capitoli di entrata per questi fondi. Il trenta per cento, infatti, spetta a Palermo nel riparto con il governo nazionale. Lo stesso trenta per cento viene successivamente suddiviso fra i tre Comuni, seguendo le soglie definite. Al contempo, l’assessorato sottolinea che andranno avanti le verifiche sul giacimento “Cassiopea”, dato che la rivalutazione potrebbe comportare la collocazione prevalentemente al di fuori delle dodici migliaia marine. È stato così deciso di attivare capitoli di entrata differenti.