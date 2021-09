“Argo-Cassiopea”, primi incontri con Eni: partito confronto sigle indotto-Sicindustria

“Abbiamo bisogno di fatti concreti e di impegni precisi – dice il segretario provinciale della Fillea-Cgil Francesco Cosca – il settore edile, almeno in questa fase, sta respirando, anche grazie ai tanti cantieri avviati con il sistema del bonus 110 per cento. Però, è chiaro che un investimento come “Argo-Cassiopea” non può essere sottovalutato. Assicurerà lavoro, ma noi siamo convinti che debba essere una valvola importante per la manodopera locale, rifacendoci agli accordi ufficiali che sono stati definiti. Un altro punto importante è quello della formazione, sulla quale è importante porre molta attenzione”. Con Sicindustria, probabilmente, il tavolo proseguirà, anche perché l’incontro di venerdì scorso non ha fornito indicazioni definitive. “Non è stato stilato neanche un verbale – dice il segretario provinciale della Fim Alessio Pistritto – noi, abbiamo espresso le richieste che avevamo già reso pubbliche. Non possiamo parlare di un accordo o di aperture vere e proprie. Penso che il confronto proseguirà”.