“Argo-Cassiopea”, progetti per le prescrizioni saranno valutati: amministrazione vuole protocollo

Gela. L’amministrazione comunale, presente al tavolo tecnico con il sindaco Di Stefano e con l’assessore Franzone, vorrebbe arrivare alla finalizzazione del protocollo con Eni in tempi brevi. Questa mattina, sono riprese le verifiche che si concentrano sulle prescrizioni ambientali dettate alla multinazionale quando vennero rilasciate le autorizzazioni per il progetto “Argo-Cassiopea”, da poco partito a regime e concentrato sull’estrazione di gas in mare. L’azienda deve dare seguito a interventi di risanamento ambientale e dell’habitat marino. Nell’arco dei prossimi giorni, i tecnici incaricati da Eni dovrebbero trasmettere i progetti per l’attuazione delle prescrizioni. Poi, studi e progetti saranno inoltrati a tutte le parti per le rispettive valutazioni. Nei successivi trenta giorni dovrebbero concludersi gli approfondimenti. Il primo cittadino e l’assessore Franzone vogliono arrivare a risultati tangibili, sulla scorta di quanto dettato nelle autorizzazioni. “Non abbiamo intenzione di agevolare nessuno – precisa Di Stefano – ma bisogna concretizzare con il protocollo per poi intervenire. Noi siamo molto interessati al risanamento di tutta la zona del lungomare che arriva al fiume Gela”. Meno convinto del percorso è invece Emilio Giudice della Riserva Biviere, che partecipa attivamente al tavolo tecnico. “Ci sono diversi aspetti che vanno verificati pure sui dati circa la presenza di posidonia e di praterie di cimodocea. Ispra ha presentato dati risalenti nel tempo. Non va bene l’ipotesi di procedere con sopralluoghi tramite immagini satellitari. Le acque piuttosto torbide non consentono di avere riscontri chiari. Servono interventi da fare in presenza”, dice. Il riferimento della Riserva Biviere, che per diverso tempo ha insistito affinché si arrivasse all’avvio del tavolo tecnico, non si focalizza sul protocollo.