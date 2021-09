‘Argo-Cassiopea’, sindacati indotto a Sicindustria: “Rispettare accordi già definiti”

Gela. Il rilascio dell’ultima autorizzazione, da parte del Comune, per l’avvio del progetto ‘Argo-Cassiopea’, dovrebbe consentire l’apertura dei primi cantieri della base gas, che rappresenta l’investimento più consistente di tutto il protocollo d’intesa del 2014. Ieri, come riportato, i segretari di Filctem, Femca e Uiltec, hanno confermato di aver chiesto un incontro ad EniMed per verificare i contenuti dell’autorizzazione comunale, anche nell’ottica di un cronoprogramma di avvio dei lavori. L’investimento è considerato strategico soprattutto per l’occupazione dell’indotto. Proprio i sindacati dei lavoratori metalmeccanici ed edili, a loro volta, hanno ufficialmente chiesto un confronto a Sicindustria. Per le segreterie di Fiom, Fim, Uilm, Fillea, Filca e Feneal, ritengono essenziale il rispetto degli accordi del 2012, soprattutto sul fronte dei parametri per le nuove assunzioni e per la formazione dei lavoratori. Ormai da tempo, i sindacati dell’indotto lamentano il fatto che non venga rispettata la lista di disponibilità, che tocca quei lavoratori usciti dal ciclo produttivo della fabbrica Eni. Tutte questioni che i segretari Orazio Gauci, Alessio Pistritto, Nicola Calabrese, Francesco Cosca, Nuccio Mangione e Francesco Sodano, vogliono valutare in un tavolo con gli industriali.