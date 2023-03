“Argo-Cassiopea”, slitta ancora tavolo prescrizioni: “Per alcune termine già scaduto”

Gela. La convocazione non è arrivata. Ancora nessun passo in avanti per il tavolo sulle prescrizioni dettate a seguito delle autorizzazioni rilasciate al progetto sul gas “Argo-Cassiopea”. Era attesa in settimana ma da Palazzo di Città non ci sono stati riscontri. Nonostante i contatti informali tra il responsabile della Riserva Biviere Emilio Giudice e il dirigente Antonino Collura, il confronto ufficiale non è partito. Giudice più volte ha richiesto la convocazione, prevista nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune ad Enimed, azienda del gruppo Eni che coordina l’investimento per il gas. “Non è arrivata nessuna convocazione ufficiale – conferma Giudice – purtroppo, alcune prescrizioni sono già scadute. Dovevano essere attuate entro sei mesi dal rilascio delle autorizzazioni e proprio in questi giorni è trascorso il termine, in maniera infruttuosa”. Le prescrizioni, soprattutto di tipo ambientale e anche con piani di monitoraggio, vennero previste per cercare di giungere ad una giusta mediazione tra le esigenze produttive e quelle di tutela delle aree vincolate sulle quali ricade il progetto di Enimed. I primi lavori sono partiti e anche a livello nazionale si attende che i giacimenti possano entrare a regime, a sostegno delle forniture di gas.