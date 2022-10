“Argo-Cassiopea”, verifica Enimed-sindacati: “Si lavora al via libera anche per la sealine”

Gela. Il capitolo autorizzativo, almeno per ciò che concerne le competenze del Comune, è stato chiuso, con il rilascio del provvedimento per la fase due del progetto “Argo-Cassiopea”. La scorsa settimana, i sindacati del settore hanno avuto un incontro con i vertici di Enimed. L’attesa, adesso, è principalmente per lo sblocco dell’autorizzazione legata alla posa della sealine che consentirà di far arrivare il gas alla base a terra. “Ci sta lavorando l’Autorità portuale della Sicilia occidentale – spiega il segretario della Uiltec Maurizio Castania – c’è molto ottimismo anche perché il presidente Monti crede al progetto “Argo-Cassiopea”. Chiaramente, come sindacato, continuiamo a monitorare ogni passaggio, anche per evitare nuove lungaggini. Riteniamo che si debba procedere con celerità. L’azienda si sta preparando per le attività edilizie nell’area del progetto e anche questo è un segnale confortante”. I contatti sono costanti con gli enti preposti e con gli uffici ministeriali. Le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec avevano già inoltrato una richiesta di incontro al management di Enimed, che ha dato seguito proprio mentre in municipio arrivava la firma sull’autorizzazione. Il sindaco Lucio Greco, negli scorsi giorni, ha preannunciato una visita in città del presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti e potrebbe essere l’occasione per discutere anche degli sviluppi di “Argo-Cassiopea”, investimento sul gas ormai strategico a livello nazionale. I sindacati spingono per un’accelerazione finale, che consenta di far partire a pieno regime cantieri, ormai cruciali per l’occupazione.