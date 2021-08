“Argo-Cassiopea”, verso l’autorizzazione: Di Stefano, “mancano integrazioni minime”

Gela. Servono solo delle integrazioni documentali, ritenute però minime. Potrebbe sbloccarsi entro fine agosto la procedura per il rilascio dell’ultima autorizzazione, quella comunale, che consentirebbe l’avvio dei lavori edili del progetto “Argo-Cassiopea”. La base a terra per il gas assorbe l’investimento maggiore di Eni, attraverso Enimed. Questa mattina, c’è stato un confronto con i manager della multinazionale, come riferito ad inizio settimana. “Mancano veramente solo delle integrazioni piuttosto semplici – spiega l’assessore Terenziano Di Stefano – si dovrà anche decidere se è previsto il versamento delle somme per gli oneri di urbanizzazione. Ma parliamo di aspetti che si possono superare in pochi giorni. I progettisti di Eni provvederanno già da domani a trasmettere la documentazione che il Comune ancora non ha, ma che comunque è già nella disponibilità dell’azienda”. Nel corso delle verifiche condotte oggi, il dirigente Emanuele Tuccio, che sta seguendo la procedura, ha illustrato i particolari della procedura istruttoria e sono stati toccati anche punti relativi alla disciplina dell’antiincendio.