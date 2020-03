Armi a Villaggio Aldisio, tre giovani in appello: vennero coinvolti nell’inchiesta

Gela. Avrebbero fatto parte di un gruppo di giovani, con base a Villaggio Aldisio, che poteva contare sulla disponibilità di armi. Secondo i poliziotti del commissariato e i pm della procura, venivano provate in improvvisati poligoni, nelle campagne della città, in contrada Burgio e a Priolo Sottano. Dopo le condanne di primo grado, si apre a fine mese il giudizio d’appello nei confronti di Aristide Tascone, Alessio Tallarita e Orazio Terlati. Vennero coinvolti nell’inchiesta “Villaggio Aldisio”. In primo grado, il collegio penale del tribunale di Gela ha imposto due anni e sei mesi di reclusione ciascuno a Tascone e Tallarita, un anno a Terlati. I difensori hanno impugnato le decisioni di condanna. Hanno sempre escluso il coinvolgimento degli imputati nei fatti ricostruiti dai poliziotti, che seguirono per mesi i giovani di Villaggio Aldisio, sottoposti anche ad intercettazioni. Le difese, sostenute dagli avvocati Flavio Sinatra, Carmelo Tuccio e Davide Limoncello, puntano ad ottenere pronunce diverse da quelle di primo grado, comunque meno pesanti rispetto alle richieste che erano state formulate in aula dai pm della procura.