Armi agli Emmanuello, dopo diciassette anni Cassazione annulla condanna imprenditore

Così come spiegato nel ricorso, in appello ci sarebbe stata una valutazione non idonea rispetto alle intenzioni di Lo Vivo, che secondo la difesa non ha mai avuto alcun collegamento criminale con i clan. Il difensore ha nuovamente spiegato che l’imprenditore non sostenne mai i piani criminali del gruppo Emmanuello, neanche rispetto alle armi. Una ricostruzione che i giudici di Cassazione hanno avvalorato. “La prova del dolo specifico, nei termini sopra enunciati, resta ancora affidata al mero richiamo ai rapporti di lunga durata tra le parti, al comune contesto di provenienza ed alla caratura criminale del cessionario delle armi – si legge nella sentenza pubblicata – ritenuta tale da giustificarne la notoria appartenenza del medesimo al clan Emanuello; siffatti generici elementi, oltre ad essere pedissequamente reiterativi di quelli già ritenuti inadeguati, non risultano neppure circostanziati mediante il riferimento a specifici profili dotati di attitudine dimostrativa”. La prescrizione ha però assorbito ogni altro punto e per Lo Vivo si chiude una vicenda processuale iniziata oltre un decennio fa.