Armi e componenti meccanici rubati, Parisi assolto: confermata l’altra condanna

Gela. Era accusato di aver ricettato componenti meccanici, risultati rubati. In appello, è arrivata l’assoluzione per John Parisi. I giudici di secondo grado hanno rivisto la condanna, emessa invece dai giudici del tribunale di Gela. Le contestazioni nei confronti dell’imputato furono mosse a seguito di perquisizioni condotte dai poliziotti del commissariato. La procura generale ha chiesto la conferma della decisione di primo grado, ad un anno e quattro mesi di reclusione. La difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello, ha escluso un collegamento diretto tra Parisi e la refurtiva, mettendo in discussione la provenienza di quanto sequestrato dagli inquirenti. Una linea che ha convinto i giudici nisseni. Parisi è attualmente detenuto per l’inchiesta su un tentato omicidio, dopo spari in via Venezia.