Armi per i Rinzivillo, difesa Tomaselli respinge accuse: “Va assolto è estraneo”

Gela. Le altre posizioni verranno valutate ad ottobre, dopo che la Corte di Cassazione si pronuncerà sui ricorsi presentati dai legali di alcuni degli imputati. Davanti ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, è stata la difesa di Andrea Tomaselli a chiedere che la condanna di primo grado, emessa dal gup del tribunale nisseno, venga rivista. Un anno e quattro mesi di reclusione, perché accusato di aver gravitato intorno al gruppo che avrebbe assicurato armi alla famiglia Rinzivillo. La sua è una delle posizioni meno gravi, ma la difesa, sostenuta dall’avvocato Ignazio Raniolo, ha sostenuto la totale estraneità ai fatti del giovane. Solo il contenuto di due intercettazioni telefoniche avrebbe indotto gli investigatori a ritenere che potesse aver messo a disposizione armi. In base a quanto ricostruito dal legale, il giovane però non sarebbe mai stato in possesso di armi clandestine, avendo tutte le autorizzazioni previste per quelle regolarmente denunciate. In base all’indagine “Mutata arma”, diverse armi sarebbero state trasformate, per renderle efficienti e utilizzabili. Sarebbero state poi messe a disposizione del gruppo Rinzivillo. La difesa di Tomaselli ha concluso chiedendone l’assoluzione.