Arpa a Manfria, amianto e altri rifiuti speciali in un’area privata

Gela. Ancora amianto ma anche rifiuti speciali, soprattutto resti di lavorazioni edili. A Manfria, in via Dei Gladioli, a fine maggio sono arrivati operatori Arpa, per effettuare accertamenti ed hanno individuato una discarica a cielo aperto, con manufatti in amianto e materiale di risulta, tutto abbandonato in un’area che risulta intestata a più proprietari. I funzionari del settore ambiente del Comune hanno sollecitato un provvedimento del sindaco Lucio Greco, che ha messo la firma su diverse ordinanze. I proprietari sono tenuti a rimuovere e smaltire quanto ritrovato nell’area. In caso contrario, sarà il Comune a provvedere, rivalendosi poi sugli stessi proprietari. Manufatti in amianto sono stati accertati anche in un immobile, nella zona del cimitero monumentale.