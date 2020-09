Arpa e Ispra nella “Terra dei fuochi” al Biviere: Giudice, “responsabilità istituzioni”

Gela. Le bombe ecologiche di Piana del Signore e Marabusca, ma anche la “Terra dei fuochi” del Biviere e di Bulala. Sono stati diversi i siti ispezionati dai responsabili di Arpa e Ispra, guidati da Emilio Giudice, della Riserva Orientata Biviere. Come anticipato nelle scorse ore, sono stati effettuati sopralluoghi in aree che da decenni attendono di essere bonificate, sempre che sia ancora possibile. Si tratta, soprattutto, di zone usate in passato per smaltire rifiuti del ciclo industriale. A Piana del Signore e Marabusca c’era anche il sindaco Lucio Greco, che attualmente ricopre le deleghe dell’assessorato all’ambiente. Nella rendicontazione regionale sono riaffiorati dieci milioni di euro (su un totale iniziale di venti milioni) che sulla carta dovrebbero servire alla bonifica di questi siti. L’ammontare a disposizione (bloccato da anni) potrebbe comunque non bastare. Solo di recente una zona altamente contaminata come la discarica Cipolla è stata recintata. Era diventata un’area di pascolo, mentre nei tavoli tecnici ministeriali è sempre emerso che quella discarica non è mai stata impermeabilizzata, di conseguenza gli idrocarburi sarebbero penetrati nel sottosuolo. I danni sono difficili da quantificare. “Purtroppo, siamo fuori dalla Stato – dice Emilio Giudice – denunciamo queste situazioni da oltre dieci anni. Solo ora tutti se ne stanno accorgendo? Io sono convinto che il non fare sia già un’enorme responsabilità delle istituzioni”. Gli operatori della Riserva Orientata, all’interno del cui perimetro sono state censite e individuate discariche interrate di rifiuti pericolosi, sono tra i pochi che negli anni hanno partecipato ai tavoli ministeriali e si sono trovati davanti ad istituzioni che spesso non disponevano neanche della necessaria documentazione. “Lo Stato deve dare dei segnali – continua Giudice – il territorio di Gela è molto importante. E’ un esempio che può arrivare in Europa di come le norme sulla tutela ambientale vengano aggirate, senza assicurare la sostenibilità”. Più volte ha scritto alla Regione, al ministero e ai pm della procura della repubblica, che negli scorsi mesi lo hanno sentito.