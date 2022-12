Arrestato a Milano, droga per lo spaccio nella movida: due anni ad un gelese

Gela. Il sequestro della droga (cocaina e hashish) era avvenuto negli scorsi mesi. Una coppia fu fermata con l’accusa di spaccio, nella zona dei Navigli a Milano. Per il quarantasettenne Crocifisso Vizzini, sul quale pendevano le accuse più pesanti, si è chiuso il giudizio abbreviato, chiesto e ottenuto dalla difesa, sostenuta dal legale Rosario Prudenti. Due anni di reclusione per il gelese che venne fermato in una delle zone più frequentate della movida milanese. Nei suoi confronti, i pm della procura del capoluogo lombardo avevano chiesto e ottenuto il giudizio immediato. La perquisizione, dopo l’iniziale fermo, venne estesa ad un’abitazione, a Lodi, che condivideva con la convivente, Samanta Esposito, che ha invece patteggiato. Per la posizione di Vizzini, il giudice ha riconosciuto l’ipotesi meno grave e previsto le attenuanti generiche.