Figlio ha un diverbio e lui spara a due ragazze, arrestato Nocera: “Tentato omicidio”

Gela. E’ stato identificato e arrestato l’autore del ferimento di una ragazza di 24 anni, Simona Maganuco, avvenuto a Gela ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria. La polizia per tutta la notte ha interrogato diverse persone ed avrebbe dunque individuato l’uomo che ieri intorno alle 19 ha esploso alcuni colpi di pistola contro la ragazza, che era a bordo di una Fiat Panda insieme ad una amica. Le pistolettate l’hanno colpita all’avambraccio. E’ stata la stessa giovane a provare a raggiungere l’ospedale ma nei momento concitati della fuga ha preso contromano ed ha investito in via Butera un’altra auto. L’arreststo è un 67enne, Giuseppe Nocera, con precedenti penali. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, è il padre di un giovane, con il quale Maganuco e un’altra ragazza avevano avuto un diverbio.