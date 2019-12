Arrestato nel blitz “Stella cadente”, Gaetano Simone lascia il carcere: concessi domiciliari

Gela. E’ coinvolto nell’inchiesta “Stella Cadente”. Il quarantottenne Gaetano Simone, secondo gli investigatori, avrebbe fatto parte del gruppo di stiddari, capeggiato dai fratelli Bruno Di Giacomo e Giovanni Di Giacomo. Subito dopo il suo rientro in Italia, è stato arrestato e trasferito in carcere. Il gip, però, su richiesta dei legali di difesa, gli avvocati Giacomo Ventura e Giovanna Cassarà, adesso gli ha concesso gli arresti domiciliari. Il quarantottenne, da qualche tempo, lavorava fuori dal territorio nazionale. Interrogato, ha spiegato di non far parte della stidda. Già da tempo, si sarebbe messo alle spalle le amicizie che aveva in città. Per gli investigatori, però, avrebbe avuto un ruolo nelle attività del gruppo Di Giacomo. Ha ammesso di conoscere un altro coinvolto nell’inchiesta, Alessandro Scilio, ma solo perché vivevano nello stesso quartiere. I legali di difesa hanno ribadito la sua estraneità ad ambienti mafiosi.