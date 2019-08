Arriva nuova Tac in radiologia, Caltagirone: “Interventi al pronto soccorso e per centro diurno”

Caltagirone ha inoltre deciso che verrà usato un altro immobile in disuso, in via Madonna del Rosario, come supporto al centro diurno per pazienti autistici. La struttura principale dovrebbe essere quella di via Ascoli, che il Comune deve ancora mettere a disposizione dell’Azienda sanitaria. I manager Asp, compresa Marcella Santino, sono certi che l’immobile di via Madonna del Rosario potrà rafforzare il servizio in favore dei pazienti autistici.