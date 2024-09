Arrivano le limitazioni social per gli under 16

Gela. Su instagram arrivano gli account per teenager con limitazioni per i contenuti più sensibili e messaggi con controllo dei genitori. Lo ha annunciato pochi giorni fa il colosso dei social Meta. Una misura che da tempo genitori e pedagogisti chiedevano per proteggere le categorie più fragili. Dai contenuti disponibili sul feed, agli account che potranno contattarli nei DM (la messaggistica incorporata nell’applicazione): le limitazioni per questioni di privacy e tutela dei minori saranno attivate automaticamente anche sagli account già presenti sul social.



Le limitazioni saranno in mano ai genitori per i ragazzi sotto i 16 anni: starà a loro decidere se e quando modificare le impostazioni. Così come per i ragazzi sopra i 16 anni ma con l’account supervisionato da un genitore o da un tutore. Sono sette le principali funzionalità a protezione integrata che caratterizzano il nuovo “account per teenager”. Qualunque adolescente, di default, avrà un profilo privato: ogni contenuto sarà dunque visibile solo alle persone che il ragazzo o la ragazza accetta tra i suoi follower. Ci sarà una decisa stretta sui messaggi in direct e sui contenuti sensibili: gli adolescenti potranno chattare esclusivamente con chi li segue e potranno visualizzare solo reel e post che soddisfino la più rigida delle limitazioni, filtrando parole e frasi offensive oltre che i contenuti veri e propri. Anche le interazioni saranno drasticamente ridotte, togliendo la possibilità ai più giovani di essere taggati o menzionati da sconosciuti.

Dopo un’ora complessiva di utilizzo giornaliero, sarà l’app stessa a consigliare all’utente di staccarsi dallo schermo e prendere una pausa. A questo si aggiungerà la nuova “Modalità sospensione”: tra le 22 e le 7 della mattina bloccherà ogni notifica notturna.

I genitori, tramite gli strumenti di supervisione, potranno poi scegliere di bloccare l’accesso all’app in un dato intervallo di tempo da loro scelto. Un altro elemento di supervisione per i genitori sarà la possibilità di vedere con chi i teenager si sono scritti, senza però poter accedere al contenuto dei messaggi.

Per poter cambiare anche solo una di queste impostazioni, gli adolescenti under 16 e i minorenni con ancora attivata la supervisione parentale dovranno richiedere la modifica ai genitori. Questi, dal loro cellulare, decideranno se accettarla o menoPer i ragazzi e le ragazze sopra i 16 anni è prevista invece l’auto-limitazione del contenuto.