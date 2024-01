Arrivati in Italia i primi bambini palestinesi feriti, Tajani “Sono fiero”

ROMA (ITALPRESS) – E’ atterrato all’aeroporto di Ciampino l’aereo dell’Aeronautica Militare con a bordo il primo gruppo di 11 bambini palestinesi feriti. Saranno curati in alcuni ospedali italiani. Ad accoglierli nello scalo romano il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Voglio ringraziare l’Unità di crisi della Farnesina, le Forze Armate, il ministero della Salute, l’intelligence, il Ministreo degli Interni. Abbiamo lavorato tutti insieme e sono fiero – ha detto – Contiamo di portare almeno 100 bambini palestinesi feriti in Italia per curarli e integrarli nel nostro Paese. Saranno

trasferiti al Bambino Gesù, al San Camillo e in altre strutture pediatriche italiane che rappresentano l’eccellenza. Si tratta prevalentemente di bambini feriti in guerra che hanno già ricevuto le prime cure a bordo della nave Vulcano. Ho parlato con le famiglie dei bambini, c’è grande apprezzamento e affetto per l’Italia. Molti palestinesi tifano anche per la nostra nazionale di calcio”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).