Ars approva finanziaria e maxiemendamento, c’è lo “sblocca royalties”

Palermo. Dopo una seduta fiume, iniziata ieri, l’Ars ha dato il via libera alla legge finanziaria e al maxiemendamento del governo. Tra le misure, c’è l’atteso “sblocca royalties” che consentirà ai Comuni in dissesto, a partire da Gela, di disporre “dell’avanzo degli anni precedenti”. Di fatto, non c’è neanche un limite percentuale e i soldi in cassa, vincolati, possono essere destinati alla copertura del bilancio stabilmente riequilibrato, accelerando l’uscita dal dissesto.