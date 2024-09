Artioli eletto vicepresidente Federazione Sport Equestri

ROMA (ITALPRESS) – Ettore Artioli, rieletto per il terzo mandatoalla carica di Consigliere Federale della Federazione ItalianaSport Equestri guidata da Marco Di Paola, è stato nominatovicepresidente della Fise. Grande il consenso ottenuto da Artioliche per il secondo quadriennio olimpico ha raggiunto il secondoposto per preferenze nell’elezione che ha coinvolto gli oltre 2000 centri affiliati d’Italia. L’incarico di vicepresidente è stato proposto dal presidente Di Paola e accolto con favore da tutto il Consiglio, anche quale riconoscimento dell’intensa attività svolta a favore dei circoli e dei tesserati in questi otto anni di mandato. Artioli ha contribuito in questi anni al lavoro del presidente Marco Di Paola, per giungere al risanamento economico della Federazione Sport Equestri, raggiungendo il traguardo della ricostituzione del patrimonio, nella misura richiesta dal Coni, e alla riorganizzazione della struttura Federale. Artefice della riscrittura di tutta la regolamentazione della Fise, ha creato il Centro Studi Federale, iniziativa fra le prime di questo genere nelle mondo delle Federazioni Sportive Nazionali. Imprenditore palermitano di successo, Artioli guida fra l’altro, il Centro Commerciale Guadagna.com di Palermo. L’esperienza associativa di Artioli è maturata nella lunga militanza confindustriale, dove è stato per due mandati vicepresidente dei Giovani Imprenditori a fianco di Sandro Riello e poi di Emma Marcegaglia. Presidente degli Industriali Siciliani, è stato poi vicepresidente di Confindustria per il Mezzogiorno, a fianco di Luca Cordero di Montezemolo. Recentemente è stato chiamato alla Direzione Generale del TeatroMassimo di Palermo, fra le principali fondazioni lirico sinfoniche europee. Grande soddisfazione è stata manifestata da Flavio Sinagra, neoeletto presidente del Comitato Regionale Fise Sicilia, e i complimenti sono giunti da parte dei Consiglieri regionali, per il riconoscimento, per la prima volta a un siciliano, della prestigiosa carica di Vicepresidente della Federazione.– Foto ufficio stampa Fise Sicilia – (ITALPRESS).