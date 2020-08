Artista per caso, Maurizio Russo espone nell’”Atelier” dell’ideatore di “Fiumara d’arte”

Gela. Venti opere del gelese Maurizio Russo sono esposte dal primo agosto insieme a quelle degli artisti internazionali che arredano il museo-albergo “Atelier sul Mare” di Antonio Presti, l’ideatore della Fiumara d’Arte: il parco di sculture all’aperto più grande d’Europa. Si tratta di opere realizzate con legni raccolti in spiaggia ma sapientemente ripuliti e carteggiati per rimarcare quelle forme naturali forgiate dalla natura. Solo l’inserimento della luce li consacra a lampade e piantane o, ancora, a particolari sculture. Sono nate durante il periodo di lockdown, in piena gestione della pandemia da covid-19. Il gelese Maurizio Russo si è lasciato trasportare dalla sua passione rispolverando quei legni che custodiva gelosamente e timidamente in un angolo della sua cantina ormai da troppo tempo. Alternando lo smart-working alla scultura, ha investito tutto il suo tempo per realizzare quelle che considera vere e proprie creature, tra “Morettina”, “Bianchina”, “Spugnosa” e “Nave Arcaica”. Sono questi, solo alcuni, dei nomi dati alle opere d’arte apprezzate soprattutto dall’ideatore della Fiumara d’Arte.