Ascensore guasto in municipio, stanziati fondi per ripararlo: “Basta populismo, si aizza rabbia”

“Purtroppo, bisognerebbe anche capire in quali condizioni ci troviamo a lavorare – dice l’assessore Romina Morselli – comprendo che legittimamente ci siano esponenti istituzionali che sollevano queste questioni. Peccato, però, che lo facciano solo per populismo. Non abbiamo fondi a disposizione ma stiamo cercando di rispondere a tutte le esigenze. Anche i pagamenti sono fermi perché da Cassa Depositi e Prestiti non stanno arrivando riscontri e temo che si debbano a breve bloccare le ditte impegnate nei cantieri. Quello interno a Palazzo di Città è un ascensore vetusto, che va cambiato del tutto. Sono necessari però fondi che al momento non abbiamo. Piuttosto che aizzare la rabbia sociale, certi validi rappresentanti istituzionali dovrebbero invece insistere affinché si proceda con le variazioni di bilancio che darebbero al settore lavori pubblici risorse fondamentali. Mi preme anche rimarcare che troppo spesso vengo additata con riferimento ai fondi per l’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. Ma non si tratta del mio settore e non riesco a capire perchè tutto vennga addossato ai lavori pubblici”. Il provvedimento per la riparazione è stato rilasciato in giornata e si dovrebbe procedere a breve.