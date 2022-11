Ascensori fuori uso in ospedale, Giudice: “Mancano pure i servizi di base”

Gela. In ospedale manca praticamente di tutto, come denunciato anche ieri nel corso del sit in di protesta dei dipendenti. Anche gli ascensori del nosocomio non danno alcuna garanzia. Lo spiega il consigliere comunale Paola Giudice, che torna sulla questione. “Uno è fuori uso da anni e nessuno se ne occupa – dice – l’altro funziona ad intermittenza e oggi dopo una settimana di fermo e diverse segnalazioni viene riparato da una ditta di Agrigento. L’unico ascensore funzionante regolarmente è quello che dovrebbe servire solo alla sala operatoria e ai servizi interni. Non è più ammissibile la sottovalutazione dei servizi di base, che dovrebbero spettare all’utenza che ogni giorno si reca in ospedale”.