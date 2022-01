Ascom ha incontrato il comandante provinciale della finanza: “C’è forte attenzione”

Gela. I rappresentanti degli esercenti di Ascom-Sicilia, organizzazione datoriale presieduta a livello regionale da Francesco Trainito, proseguono negli incontri istituzionali. Hanno avuto interlocuzioni con il comandante provinciale della guardia di finanza, Stefano Gesuelli. Oltre alle potenzialità, anche turistiche del territorio, sono state richiamate esigenze, legate all’emergenza sanitaria. “Si è sottolineata la non necessità da parte dei gestori di richiedere il green pass per le sole attività di asporto, ovviamente in presenza di un cliente che indossa correttamente la mascherina e che staziona presso il punto di somministrazione, per il solo tempo necessario a prelevare il prodotto acquistato”, dice il presidente di Ascom-Sicilia per il territorio provinciale, Giovanni Guarino.