Asfalto sulle basole in corso Aldisio, amministrazione corre ai ripari: “Verrà rimosso”

Gela. Il “rattoppo” di un tratto di strada che costeggia corso Salvatore Aldisio assume anche connotati politici. A denunciare l’uso di bitume sulle basole della zona sono stati i consiglieri comunali di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino. “Se sarà necessario, presenteremo un’interrogazione in consiglio comunale – hanno spiegato – ma riteniamo che l’assessore debba immediatamente dare ordine di rimuovere il bitume che deturpa uno dei pochi tratti stadali che ancora mostra le caratteristiche basole. Non vogliamo che si ritoni indietro, quando ognuno si sentiva legittimato a fare qualsiasi intervento, anche senza senso come quello effettuato lungo corso Aldisio”. L’evidente “svarione” non è passato inosservato nelle stanze della maggioranza. “Ci è stato comunicato che si tratta solo di una copertura provvisoria – dice il consigliere pro-Greco Vincenzo Cascino – effettuta per motivi di sicurezza, dato che erano in corso dei lavori. L’amministazione comunale ascolta ogni indicazione, indipendentemente da chi possa arrivare, compresa l’opposizione. Dalla prossima settimana, mi è stato comunicato che si provvederà a rimuovere tutto”.