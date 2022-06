Asp, Caltagirone proroga l’incarico al direttore sanitario Marcella Santino

Gela. E’ stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre l’incarico di direttore sanitario Asp ricoperto dal manager Marcella Santino. La firma sul provvedimento l’ha messa il direttore generale dell’Azienda sanitaria Alessandro Caltagirone, il cui incarico è stato a sua volta prorogato con un provvedimento dell’assessorato regionale. Santino aveva ottenuto l’incarico tre anni fa, dopo una lunga presenza negli uffici di Asp. In città, ormai da più parti arrivano forti solleciti affinché siano attivati servizi in grado di assicurare dignità ai pazienti, superando i tagli che hanno messo in ginocchio l’intero sistema. Ancora una volta, il pronto soccorso è in enorme affanno, con poco personale e carichi di lavoro enormi, mentre Asp e Regione hanno ripreso il progetto del nuovo ospedale a Ponte Olivo. Se ne parla da anni, ma senza grandi sviluppi. Anche i reparti del nosocomio di Caposoprano risentono degli effetti di tagli e della carenza di personale.