Asp e organico carente, 900 mila euro a 37 medici per prestazioni aggiuntive nel 2021

Sono più di una decina gli importi più corposi riconosciuti, dall’Asp nissena ai medici dell’area sud, per le prestazioni aggiuntive effettuate dai medici. Oltre ai due casi isolati di chi ha superato la soglia importante dei centomila euro in undici mesi, figurano rette corpose che oscillano da euro 71.600,76 a euro 58.106,16, euro 54.692,82 e 45.961,02 solo per indicarne alcuni. Naturalmente si tratta di pagamenti leciti e avvalorati anche dalla carenza di personale medico che, invece, rischia di accendere i riflettori sull’annoso problema dell’organico non allineato alle reali esigenze del territorio. Voce di bilancio, quella dei costi aggiuntivi, che incide particolarmente sulle casse dell’Asp di Caltanissetta già colpita da una crescente migrazione sanitaria soprattutto dei cittadini che insistono nell’area sud costretti a pagare di tasca propria per curarsi in ospedali più attrezzati.