Asp fa un passo indietro, “neurologia non chiude”: “Segnale importante”

Gela. Dal ridimensionamento, visto già come preludio alla chiusura, alla prosecuzione dell’attività. E’ stata una giornata piuttosto concitata per le sorti del reparto di neurologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Questa mattina, come vi abbiamo riferito, era stato praticamente confermato il totale ridimensionamento, con la chiusura dell’unità, che fa i conti con un’emergenza evidente di personale. Una decisione che ha sollevato contestazioni politiche e sindacali. Nella prima serata, è stato però firmato un provvedimento, che in sostanza consente la prosecuzione delle attività di neurologia e psichiatria, nel nosocomio di Caposoprano. La firma è del direttore del dipartimento di medicina ospedaliera Michele Vecchio. Il personale già in servizio e quello assegnato effettueranno rotazioni e turni per garantire la continuità. All’unità del nosocomio gelese sono stati assegnati due dirigenti medici di neurologia e altrettanti di psichiatria. Effettueranno quattro turni a settimana, almeno fino al raggiungimento di una maggiore copertura di personale.