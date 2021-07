“Asp ha chiesto revoca zona rossa”, Greco: “Situazione rimane comunque molto seria”

Gela. “L’Asp, nella relazione trasmessa al Comune e alla Regione, chiede la revoca della zona rossa”. Il sindaco Lucio Greco l’ha appena confermato, dopo una lunga giornata, fatta di contatti con Asp e Palermo. A questo punto, entro oggi la Regione dovrebbe revocare la misura attualmente in vigore. Greco è stato però molto chiaro. “La situazione è ancora molto seria – ha detto – in città ci sono tanti che non hanno ancora fatto neanche la prima vaccinazione. A Caltanissetta, ci sono numeri maggiori di vaccinati e pochi contagi”. L’avvocato ha confermato i contatti con tutte le autorità, invitando tutti a rispettare le misure. “Certi personaggi – ha detto ancora – diffondono notizie fuorvianti, che non aiutano”. Greco ha voluto precisare che il nuovo Dpcm, alla base della relazione di Asp, è stato pubblicato solo nella tarda serata di ieri, anche per questa ragione Palermo ha proceduto alla proroga. Si è rivolto alle categorie più colpite, ad iniziare dai commercianti.